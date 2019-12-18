В Заокском районе растратили деньги, собранные с жителей за газ и электричество

В Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя заокского муниципального казённого предприятия.



Директор МКП «Малаховская служба сервиса» в 2018—2019 годах израсходовал денежные средства, собранные с населения за коммунальные услуги, вместо того чтобы направить их в ресурсоснабжающие организации. АО «ТНС энерго Тула» не доплатили более 5,9 млн рублей, а АО «Газпром межрегионгаз Тула» — более 3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путём обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Учредитель МКП «Малаховская служба сервиса» — МО Заокский район. До августа 2019 года директором являлся Егоров Анатолий Михайлович. В 2018 году выручка составила 22 млн рублей.

Сейчас суды рассматривают 16 дел с участием «Малаховской службы сервиса», также имеются данные о 45 завершённых судебных делах с участием предприятия. Имеются исполнительные производства на сумму 5,4 млн рублей.