В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому регионы смогут более гибко подходить к решению проблемы расселения аварийного жилищного фонда.



При расселении субъекты РФ смогут за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.

Средства фонда можно будет использовать на возмещение застройщикам, реализующим проекты развития застроенных территорий, до 25% затрат на переселение из аварийных домов, подлежащих сносу. Возможно создание маневренного фонда для временного отселения на срок не более двух лет.

Фонд содействия реформированию ЖКХ будет выполнять функцию агента правительства РФ по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на территории России гражданам, которым такие выплаты положены.