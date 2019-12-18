Детская травматология переедет из Ваныкинской больницы

В январе 2020 года должен открыться изоляционно-диагностический корпус Тульской детской областной больницы в Глушанках, сообщили в региональном минздраве.



Ранее в ноябре был открыт палатно-боксированный копус для детей с заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путём. Два новых корпуса детской областной больницы строились с 2014 года.

В изоляционно-диагностическом корпусе разместятся центральный детский травматологический пункт, отделения травматологии и ортопедии, рентгено-компьютерной томографии, и отделение онкологии, гематологии и химиотерапии. В отделениях ежегодно будут получать специализированную медицинскую помощь около 1,5 тысячи детей.

Сейчас детское ортопедо-травматологическое отделение на 35 коек работает на базе Ваныкинской больницы в здании довоенной постройки.

Вместе с пациентами в детскую областную больницу переедут 8 детских травматологов-ортопедов и 12 медицинских сестёр.