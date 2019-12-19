Деньги получали, но не осваивали: чиновников из Тульской области предупредила прокуратура

Прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства при исполнении муниципальных программ администрацией Каменского района.



В нарушение требований федерального закона «О стратегическом планировании в РФ» и Бюджетного кодекса не осуществлялся мониторинг и контроль реализации программ «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Каменский район на 2014—2020 годы» и «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО Каменский район на 2014—2020 годы».

Вследствие этого мероприятия программ не исполнены, а денежные средства, предусмотренные на их выполнение, не освоены.

В адрес врио главы администрации Александра Карцева внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений взято на контроль прокуратурой района.