Послание губернатора Тульской области Алексея Дюмина на 2020 год. Стенограмма

18 декабря 2019 года губернатор Тульской области обратился с ежегодным посланием к депутатам, чиновникам и жителям региона.



Послание на 2017 год

Послание на 2018 год

Послание на 2018 год

Послание губернатора Тульской области Алексея Дюмина на 2020 год «Земля, которой мы гордимся»

Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители Тульской области, члены регионального парламента и правительства, представители федеральных органов власти!

В 2016 году мы вместе с вами разработали Программу социально-экономического развития области на 5 лет. Дали ей название «Земля силы и талантов». Поставили перед собой масштабные, амбициозные цели и задачи. И, главное, определили курс – на повышение качества жизни в регионе.

Национальные проекты, утвержденные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, предоставили нам дополнительные возможности для развития, движения вперед.

С момента подготовки Программы прошло три с половиной года. И сегодня мы оценим пройденный путь – что уже достигнуто, а какие направления требуют дополнительного внимания.

Мы смогли добиться прогресса в решении ряда общественно значимых проблем. Сдвинули с мертвой точки многие вопросы, которые не решались не то что годами, а десятилетиями. Это и долгострои, и недофинансирование важных проектов, и состояние материальной базы учреждений образования и здравоохранения.

Только на ремонт и оснащение школ и детских садов выделяем из бюджета полмиллиарда рублей ежегодно.

За два последних года более 500 миллионов выделено и на медучреждения. И это без учета внебюджетных средств.

Эта повседневная, но совершенно необходимая работа. И мы ведем ее на плановой, системной основе.

Облик Тулы, нашей областной столицы, за последние годы кардинально преобразился. Обустройство Тульской набережной – это, по сути, начало новой эпохи в истории Тулы.

Оно дало старт обновлению всего исторического центра города, которое продолжается и сегодня.

Улица Металлистов – одна из старейших в Туле, здесь расположен целый ряд исторических объектов. Видя, как из-за движения автомобилей они приходят в упадок, мы сделали эту уникальную улицу пешеходной. Реставрируем на ней исторические здания, строим Музейный квартал. Вместе с Тульским кремлем он образует ядро полноценного культурного кластера. Сохраняя облик улицы XIX века, создаем на ней современную туристическую инфраструктуру – гостиницы, рестораны, кафе.

Это уже не просто благоустройство, а создание современной городской среды. И применять такой комплексный подход нужно не только в урбанистике, а во всех сферах. Каждый локальный вопрос должен решаться не сам по себе, а как часть общей стратегии развития.

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Вместе с вами мы убедились, что нерешаемых задач не бывает.

Я мог бы долго перечислять наши достижения за прошедшие три с лишним года. Но чтобы не утомлять вас цифрами и статистикой, давайте посмотрим видеоролик.

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Дорогие друзья! Один из главных вызовов, которые мы определили для себя при подготовке Программы в 2016 году, — демографический.

Нам пока не удалось переломить тренд сокращения численности жителей области. Это общероссийская проблема. Демографическая яма возникла из-за низкой рождаемости 90-х. Решить ее – задача не одного года. И мы принимаем все возможные меры для повышения рождаемости.

Здесь наша опора – многодетные семьи. С 2014 года их число выросло на 40%. Со следующего года мы вводим новый пакет социальных мер для поддержки многодетных семей.

Сумма областного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка в Тульской области будет увеличена более чем вдвое – с 69 до 150 тысяч рублей.

В 2017—2019 годах мы ввели 8 новых региональных выплат. Каждый третий житель региона получает меры социальной поддержки. Более 70% областного бюджета – это по-прежнему статьи социального характера.

В общей структуре населения у нас почти треть – люди старше трудоспособного возраста. По этому показателю мы вторые в стране. Старшему поколению – наша особая забота.

В регионе второй год внедряется система долговременного ухода.

И уже есть результаты. Например, в услугах по уходу у нас нуждаются 2 тысячи человек. И все эти люди сегодня получают необходимый объем помощи.

Мы развиваем дополнительные социальные сервисы – пункты проката технических средств реабилитации и Школы родственного ухода. В муниципальных образованиях открываются дневные отделения для тех, кто нуждается в постоянном присмотре.

Мы многое делаем для людей старшего возраста, но сейчас эту работу ведут разные ведомства. А нужно, чтобы она координировалась из одного центра. Поручаю правительству разработать программу «Тульское долголетие», которая объединит в себе и медицину, и социальную поддержку, и спорт, и культуру, и волонтерство. Это позволит охватить большее число пожилых людей, дать им больше возможностей для самореализации и предложить новые виды помощи.

В зоне особого внимания – семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Наш регион одним из первых внедрил систему ранней помощи детям с особенностями развития, а также их родителям. И она постоянно совершенствуется.

Мы выполняем свои социальные обязательства. Это и в дальнейшем будет оставаться одним из приоритетов нашей работы.

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На теме здравоохранения хочу остановиться особо.

Здоровье – это вопрос, который волнует и касается каждого.

Для развития отрасли в регионе делается очень многое. Жалоб становится меньше, но их по-прежнему немало. Задача министерства здравоохранения – сделать все, чтобы люди увидели улучшения.

Ключевой приоритет – первичное звено. Мы начали эту работу в 2017 году. А сейчас разрабатываем программу развития первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены мнения как пациентов, так и самих медработников.

В этом году выполним нормативы по доступности ФАПов на всей территории области. Всего их у нас сейчас 368. Но 100 из них нуждаются в первоочередном ремонте. Ставлю перед правительством задачу – в течение двух лет привести их в порядок. Капитально отремонтировать, а на месте аварийных – построить новые.

Одна из главных проблем отрасли у нас, как и по всей России, – нехватка кадров. Причем за медиков мы сейчас конкурируем не с Рязанью и Орлом, а с Москвой и Подмосковьем. А еще – с коммерческими клиниками. Поэтому нам требуются более эффективные программы привлечения специалистов.

Нужно стимулировать и поддерживать врачей. Поручаю правительству в 2020 году принять дополнительные меры по поддержке медиков. А минздраву – разработать порядок финансового поощрения лучших врачей региона.

Материальная составляющая важна. Но всё-таки главное – это жилье. В фонде жилья для врачей – 29 квартир. В этом году приобретаем 7 квартир и еще 50 – в ближайшие 2 года.

Но это не всё. Мы проделали большую работу на федеральном уровне. В итоге достигнута договоренность с Правительством Российской Федерации и агентством «ДОМ.РФ» о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. 100 из них будут предназначены для медиков.

Один из важнейших инструментов сохранения здоровья людей – ранняя диагностика. Мы обязаны максимально вывести граждан трудоспособного возраста из зоны риска. Для этого развиваем практику профосмотров непосредственно на рабочем месте. За два года количество организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза. Осмотрено вдвое больше работников. У 37% выявлены патологии. И эти люди уже не останутся вне поля зрения медицины.

Поручаю минздраву в 2020 году довести количество предприятий, участвующих в проекте «Здоровый регион», до 60. А число осмотренных работников – до 10 тысяч.

Нам нужны новые подходы к работе здравоохранения. Необходимо оздоровить саму отрасль, в которой еще немало проблем. Предлагаю объявить 2020 год в Тульской области «Годом здоровья».

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Достойная жизнь может быть только в комфортном, благоустроенном жилье. И одна из проблем, которые мы определили для себя в Программе «Земля силы и талантов», – большой объем аварийного жилья.

В 2017 году мы завершили реализацию федеральной программы расселения аварийного жилья.

В 2018 году мы начали свою, региональную программу. Основной акцент был сделан на Тулу. Порядка 900 человек уже переехали в новое комфортное жилье.

В 2019 году регион вступил в очередной этап федеральной программы. Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В программе 13 муниципалитетов. Жители Тулы и Алексина уже начали получать ключи от новых квартир.

Не забыты и жители домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Выделено финансирование, которое в итоге позволит расселить порядка 200 семей.

В целом, если говорить о вводе жилья в регионе, то с 2016 по 2019 годы мы построили более 2,5 млн кв. м жилья. А к 2024-му – должны выйти на уровень 1 миллиона кв. метров в год. И это не уплотнённая застройка, как было раньше, а полноценные новые жилые кварталы с инфраструктурой.

В планах – развитие индивидуального жилищного строительства. Это общероссийский тренд: люди все больше хотят жить не в квартирах, а в собственных домах.

Поручаю правительству разработать программу стимулирования ИЖС.

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Начиная с 2016 года, правительство региона активно борется с таким явлением, как обман дольщиков.

За это время мы помогли более чем 2 тысячам семей.

С 2005 года – 15 лет – не решалась проблема вкладчиков «Социальной инициативы» в Новомосковске.

Их просто никто не замечал, а это 170 человек. Мы нашли решение. И уже в следующем году люди начнут получать компенсации понесенного ущерба.

В этом году создали Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, чтобы достроить оставшиеся 8 проблемных домов компании «Фаворит». И к концу 2022 года мы должны окончательно решить эту проблему.

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Инженерная инфраструктура, созданная в советские годы, уже выработала свой ресурс. Сегодня мы серьезно вкладываемся в модернизацию тепло — и водоснабжения.

С 2016 года заменили почти 500 км ветхих тепловых сетей, это 26% их общей протяженности.

В итоге два последних года все муниципалитеты области в срок получают паспорта готовности к отопительному сезону. Такого не было никогда.

Качество водоснабжения – одна из самых острых, застарелых проблем региона.

Мы начали ее системно решать. На водоводах от аварийного ремонта перешли к комплексному. Выполнили работы на 76 объектах в 43 населенных пунктах.

Давно назрела замена магистральных водоводов в Туле. Уже заменен самый аварийный участок водовода крупнейшего района областного центра – Пролетарского. А за 3 года мы планируем заменить 30 км магистральных водоводов Тулы.

Так мы решаем проблему подачи воды. Но есть и проблема ее качества. Вода во многих районах не соответствует санитарным нормам. С этого года мы реализуем трехлетнюю региональную программу «Чистая вода». А также вошли в федеральную программу — регион получит почти 1 млрд 200 млн рублей.

Наша задача – в итоге обеспечить всех жителей области коммунальными услугами надлежащего качества.

Поручаю главам муниципалитетов активизировать работу с неэффективными собственниками коммунальных объектов. С теми, кто собирает деньги с жителей и при этом не вкладывается в развитие инфраструктуры.

Прошу региональную прокуратуру, Следственный комитет и УМВД по Тульской области активно подключиться к этой работе.

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В последние годы в регионе ведется системная работа по улучшению состояния дорожной сети. С 2016-го отремонтировано более 1800 километров дорог.

В 2017 году Тульская область вступила в приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные автодороги». А в 2018-м – стала одним из его лидеров.

Данный проект предъявляет повышенные требования к качеству работ. С этого года мы распространили их на ремонт всей региональной сети дорог.

Но нам необходимо обеспечить такое же качество и при ремонте муниципальных дорог, расширить применение новых технологий.

В этом году мы приступили к крупнейшему дорожному проекту в Туле – строительству второй очереди Восточного обхода с мостом через Упу и путепроводом через железную дорогу. Работы должны быть завершены осенью 2020 года. Это существенно разгрузит данное направление и даст импульс для развития территории в районе Восточного обхода.

Даю поручение городской администрации и профильному министерству: не дожидаясь завершения строительства, приступить к разработке проекта развязки на пересечении Восточного обхода и Ложевой улицы.

На протяжении долгих лет в регионе не занимались мостами.

На региональном уровне мы системно ведем эту работу с 2016 года. За 3 года на средства бюджета в области было реконструировано 7 мостов. До 2022 года предстоит провести работы еще на 14.

Хочу выразить благодарность Министерству обороны и лично Министру Сергею Кужугетовичу Шойгу за оказанную поддержку. За два года военнослужащие возвели 9 мостов в 5 муниципальных образованиях. Люди ждали эти мосты десятилетиями.

Более того, уже достигнута договоренность, что в 2020 году по нашему обращению Минобороны построит еще 5 мостов – в тех населенных пунктах, где проблема транспортной доступности стоит особенно остро, а возможности муниципальных бюджетов не позволяют ее решить.

Тула занялась проблемными мостами только в этом году. Почему только сейчас? Куда раньше смотрели?

Поручаю городской администрации и правительству – подготовить программу их реконструкции с разбивкой по годам. И заложить на это необходимые средства в бюджет.

В прошлом году мы с вами говорили о необходимости улучшить транспортную систему Тулы.

За это время введена безналичная оплата проезда, создан единый организатор перевозок, транспорт стал ходить более регулярно.

Новая система должна охватить все перевозки города. А в дальнейшем необходимо распространить эту практику на область. Пассажиры должны получать безопасные и качественные услуги на современном и комфортном транспорте.

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Комфортная среда проживания – неотъемлемая составляющая качества жизни. За последние годы мы благоустроили 829 дворов и 83 общественных пространства, которые выбрали жители.

Теперь это точки притяжения, где люди с удовольствием отдыхают.

По примеру проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2020 года начинает действовать проект «Комплексное развитие сельских территорий». Для нас это реальный шанс качественно улучшить жизнь на селе. Это и благоустройство, и развитие социальной сферы, и льготные кредитные программы для бизнеса и домохозяйств.

Мы уже подали заявку на федеральное финансирование. Это лишь первый шаг. Впереди – защита заявки, контрактование, строительство, получение субсидирования. Поручаю председателю правительства лично контролировать эту работу.

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Одно из ключевых направлений Программы «Земля силы и талантов» ‒ развитие образования.

Мы ставили перед собой задачу ликвидировать очереди в детские сады для детей от 3 лет и выполнили ее.

Очередь в дошкольные учреждения для детей ясельного возраста в области сократилась более чем в 3 раза.

Однако остается нехватка ясельных мест. До 2022 года мы планируем открыть еще 19 новых зданий детских садов. И полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях самых маленьких жителей области.

Правительству и профильному министерству уже поручено взять решение этой задачи на особый контроль.

О повышении качества школьного образования Тульской области говорит рост числа стобальников. За три года их стало больше на 53%.

Практически каждая школа сегодня – это школа полного дня. Дети не только получают образование, но и имеют возможность заниматься в различных кружках и секциях. Получать навыки, которые могут пригодиться на будущей работе.

В этом году мы создали 34 «Точки роста» – это центры гуманитарного и цифрового образования в школах. Они помогают сократить разрыв по качеству образования между городскими и сельскими школами. К 2024 году таких центров будет 78.

Мы последовательно развиваем работу с одаренными детьми.

В регионе уже работают два центра – в Туле и в Ясной Поляне.

Наша задача – в 2022 году создать крупный инновационный образовательный центр по аналогии с «Сириусом». В нем ребята будут учиться по углублённым программам, осваивать азы профессий будущего.

Мы должны дать нашим ребятам максимум возможностей проявить и применить свои таланты.

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В Тульской области должны быть решены самые актуальные экологические проблемы. Требуются эффективные механизмы воздействия на предприятия, загрязняющие окружающую среду.

Стимулирование их на внедрение наилучших доступных технологий, строительство и модернизацию очистных сооружений. Эту работу мы начинаем в рамках нацпроекта «Экология». Надо наращивать темпы!

В этом году область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Переходный период был непростой. Все жалобы жителей и возникающие проблемы разбирали в индивидуальном порядке.

Как результат – на сегодня более чем на половину сократилось количество вновь выявленных несанкционированных свалок. Организован своевременный вывоз отходов практически из всех населенных пунктов. Во всех муниципалитетах региональные операторы обновляют контейнерный парк и специализированную технику. А администрации ведут работу по созданию и обустройству контейнерных площадок.

И это только начало внедрения новой системы. Нам предстоит ввести в эксплуатацию два современных объекта по утилизации отходов – с технологией максимального извлечения полезных компонентов для их дальнейшего использования.

А также – начать создание централизованной системы раздельного сбора мусора.

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В Программе мы ставили себе задачу в 2019 году увеличить долю жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 37%. Сегодня этот показатель достиг 45% или 630 тысяч человек.

За счет каких мер? В первую очередь за счет ремонта и строительства новых спортивных объектов.

Теперь важно обеспечить доступность, а соответственно, и максимальную загрузку спортивных сооружений. Это, в первую очередь, задача глав администраций. А региональный комитет по спорту должен оказывать им самую серьезную помощь. И заранее готовить профессиональные тренерские кадры.

Мы создаем благоприятные условия для развития базовых и новых для региона видов спорта. Оказываем адресную поддержку перспективным спортсменам и командам. Более 80% этих расходов берут на себя наши социальные партнеры. Хочу еще раз сказать большое спасибо всем, кто вкладывается в наш профессиональный спорт.

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Основа повышения качества нашей жизни – это рост экономики.

Здесь у нас тоже немало побед и достижений. Они дались нам нелегко.

Заявка о создании особой экономической зоны в Узловой была подана в Минэкономразвития РФ еще в 2014 году. Следующие два года ОЭЗ существовала только на бумаге. Мы приложили большие усилия, и за несколько месяцев было принято Постановление Правительства России о ее создании.

Это произошло в апреле 2016 года. А в декабре 2017-го в Узловой открылся первый в стране завод по производству уникального оборудования для нефтегазовой промышленности. Он не только начал полностью замещать импортную составляющую в России, но уже сертифицируется для выхода на мировой рынок.

Строительство завода «Хавэйл» в индустриальном парке «Узловая» также было под угрозой. Мы были вынуждены привлечь дополнительные бюджетные средства и построили необходимую инфраструктуру для проекта в кратчайшие сроки.

Благодаря включенности правительства Тульской области проект был поддержан федеральным центром.

Мы выполнили обязательства по инвестиционному соглашению, которое было подписано в 2014 году в присутствии руководителей России и Китая Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина. В июне 2019-го завод был запущен. И дан старт реализации второй очереди.

К 2016 году на грани остановки был еще один важный проект – новое производство «Тула-Сталь».

Благодаря поддержке федерального центра удалось найти дополнительное финансирование. В июле нынешнего года состоялся запуск нового металлургического завода.

Это одно из самых современных металлургических предприятий страны и один из крупнейших и важнейших проектов в отрасли за последние 25 лет.

Включите ролик, пожалуйста.

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Теперь о задачах, основных направлениях экономического развития.

Первое – Промышленность. Тульская область – индустриальный регион, и промышленные предприятия – основа нашей экономики. У нас стабильная динамика роста ключевых отраслей – металлургии, пищевой промышленности, химии, машиностроении.

С учетом роста объемов внутреннего производства одна из ключевых задач – выход на внешние рынки, наращивание экспортных поставок.

Второе – Привлекательность. В первую очередь – инвестиционная. Более 100 инвестсоглашений на полтриллиона рублей за три года – это неплохой результат. Наш подход к работе с инвесторами – как российскими, так и иностранными – приносит реальные плоды.

Задача – не сбавлять обороты, продолжать улучшать инвестиционный климат, разрабатывать и применять новые инструменты привлечения инвестиций в регион.

Необходимо использовать все возможности цифровой экономики для создания удобных и современных механизмов сопровождения инвесторов.

Нужно автоматизировать подбор инвестиционных площадок и до минимума сократить время обработки заявок.

Третье – Проекты. Мы должны максимально эффективно реализовывать всё, что начали. Особая экономическая зона «Узловая» — эту площадку знают, ей доверяют. Уже сейчас число её потенциальных инвесторов таково, что мы приступаем к проектированию второй очереди.

Мы подали заявки в Правительство РФ на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Ефремове и Алексине. Заявки были поддержаны.

И за короткий срок мы привлекли в новые ТОСЭР 8 резидентов. Надо сделать так, чтобы два наших моногорода стали примером того, как могут развиваться подобные территории и расти качество жизни людей.

Четвертое – Практики.

Тульская область – в числе лидеров по освоению новых технологий и лучших практик. В августе 2017 года мы одними из первых вошли в программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая теперь приобрела статус нацпроекта. До 2025 года производительность труда на предприятиях-участниках должна вырасти на треть.

В рабочей группе Госсовета РФ «Промышленность», которую я возглавляю, формируются предложения по развитию отрасли в масштабах страны. Это и ряд послаблений для законопослушных экспортёров – отмена валютного контроля, штрафов и т.д.

И вопросы госзакупок оборудования – в том числе для выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК. И снижение НДС для предприятий, активно инвестирующих в НИОКР, и многое другое.

В дальнейшем эти идеи определят будущее отечественной промышленности. И роль Тулы в этом будущем, конечно же, ключевая. Иначе и быть не может.

Важнейшей задачей для региона в 2020 году должно стать ускорение технологического развития. В рамках нацпроекта «Наука» в России будет создано 15 Научно-образовательных центров мирового уровня. И наша задача – чтобы один из них появился в Тульской области.

Речь идет о кооперации науки и бизнеса для разработки и внедрения передовых конкурентоспособных технологий и продуктов, подготовки научных кадров.

Пятое – Продвижение. «Тульское» должно стать синонимом слова «отличное». О чем бы ни шла речь. Всё, что мы выпускаем, должно завоёвывать рынки. И внутренние, и внешние.

Это касается и культурного продукта. Мы неслучайно дали Программе развития региона название «Земля силы и талантов». У Тульской области – богатейшая культура. И мы делаем все, чтобы сохранить и приумножить наше наследие.

Нам есть что показать гостям региона. Для их привлечения мы должны использовать все инструменты продвижения тульских брендов. Тульский пряник знали и раньше, но мы нашли способы подать его по-новому. Он уже побывал и в небе, и даже в Космосе.

Надо идти дальше, придумывать новые идеи.

Для каждого тульского бренда разрабатывать креативные концепции продвижения. Тула должна звучать не только в России, но и за её пределами!

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В ближайший год нас ждут два больших юбилея: 500-летие Тульского кремля и Большой засечной черты и 75-летие Победы.

500-летие кремля – не просто красивая дата. Ее празднование дает нам масштабные ресурсы и средства для развития не только Тулы, но и изменения облика наших малых исторических городов.

Годовщина Победы в Великой Отечественной войне – важнейшая дата в истории нашего народа.

И роль Тулы, которая остановила врага на пути к Москве, не должна быть забыта. Отмечая 75-летие, нельзя ограничиваться традиционным набором мероприятий. Особое внимание нужно уделить молодежи. Чтобы она не только знала свою историю, но и понимала, какой ценой была добыта Победа.

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Мы должны помнить, что живем на славной, героической земле. Развивать и приукрашать родной край, работать на его будущее.

Хочу обратить особое внимание на важность открытого общения власти и граждан.

За последние годы мы вывели работу с обращениями жителей на новый уровень. Это не только личные приемы, разбор обращений на оперативных совещаниях в правительстве и «Час контроля».

Мы оперативно реагируем на сообщения от граждан как в СМИ, так и в социальных сетях.

Интернет сегодня становится главным источником информации и площадкой для общения. И доступ к нему должен быть у всех.

Поэтому в прошлом году мы досрочно завершили федеральный проект по устранению цифрового неравенства. Во всех населенных пунктах с численностью от 250 до 500 жителей установлены уличные точки доступа к Wi-Fi.

Следующий шаг – это подключение домохозяйств к высокоскоростному Интернету. Особенно – в отдаленных деревнях и селах, в которые операторам связи нерентабельно тянуть Интернет.

Поручаю министерству по информатизации и главам администраций совместно с министерством ЖКХ – в первом квартале 2020 года разработать механизмы поддержки. Найти способы снизить затраты на подключение, рассмотреть возможность субсидировать операторам часть расходов. Чтобы услуга была доступной для жителей по цене и при этом качественной.

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Выше речь шла о технологиях общения. Теперь давайте поговорим о его содержании.

Правительство и министерства оценивают свою работу по «счетным» показателям – количество мероприятий, проценты прироста, затраченные суммы в рублях. Это неизбежно: система государственного управления построена на цифрах.

Но люди ждут от нас справедливости, неравнодушия и внимания. И никакие цифры, никакие KPI не могут быть аргументом для них, если их проблемы не решаются. Власть должна научиться говорить с людьми на одном языке и слышать их.

Мы привлекаем крупные инвестиции, создаем новые производства, развиваем новые отрасли экономики.

Но по результатам социологических исследований мы видим, что многие наши жители жалуются на низкий уровень жизни. Наша с вами задача – сделать так, чтобы люди видели и чувствовали результаты той работы, которую мы делаем в области.

Простой пример. По статистике, у нас очень неплохие показатели рынка труда – безработица ниже чем 0,5% экономически активного населения области. На одного безработного – примерно 5 вакансий. А общаясь с людьми, мы слышим, что они не могут найти себе достойную работу. Значит, нужно разбираться, анализировать глубже. По-новому посмотреть на наш рынок труда.

Мы поставили себе задачу развивать кадры для промышленности. И преуспели в этом – повысили престиж и востребованность рабочих профессий. Впервые за долгие годы в наших колледжах появился конкурс. В этом секторе не то, что нет безработицы, а не хватает рабочих рук.

Производство в наши дни меняется очень сильно. Рабочий сегодня – это высококвалифицированный специалист, владеющий современными технологиями. И подготовка кадров должна в большей степени учитывать запрос предприятий.

Поручаю министру труда и социальной защиты, министру образования совместно с работодателями и учебными заведениями региона актуализировать программы переподготовки кадров. Образование должно идти не просто в ногу со временем, а на шаг впереди.

Еще одна проблема, о которой часто говорят люди, — это разрыв в развитии разных районов области. Конечно, Тула – это лицо региона.

И в полной мере распространить ее уровень на всю область сложно. Но каждый муниципалитет должен развиваться сбалансированно. Чтобы у людей, независимо от места проживания, была не только работа, но и благоустроенные общественные пространства, возможности для занятий спортом, реализации своих интересов.

Инструментов для развития территорий сегодня много – это и федеральные, и региональные программы, и «Народный бюджет». Необходимо использовать их все, а не ждать, пока люди начнут жаловаться.

Всем главам муниципалитетов Тульской области необходимо внимательно проанализировать ситуацию на своих территориях. И подготовить предложения по их комплексному развитию.

А председателю правительства – организовать их обсуждение с профильными ведомствами. И по итогам этой работы скорректировать планы развития муниципалитетов.

Дорогие друзья!

Мы видим, что по программе «Земля силы и талантов» сделано многое.

В целом по мероприятиям она выполнена на 87%, а по отдельным направлениям – уже перевыполнена. За оставшиеся два года мы должны достичь всех показателей, которые определили себе в 2016 году. А где-то – продвинуться значительно дальше.

Жизнь не стоит на месте. Она бросает нам новые вызовы, на которые нужно искать ответы. Меняются и запросы жителей. Поэтому необходимо скорректировать наши планы.

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За прошедшие три года Тульская область окрепла, выросла и сегодня достойно выглядит как на фоне соседей по округу, так и на федеральном уровне. Но еще очень многое нам предстоит сделать. Поэтому никакой самоуспокоенности, только трезвый анализ своей работы и четкое выполнение намеченных планов.

Тульская область – это земля, которой мы гордимся. Но мало гордиться подвигами и достижениями отцов. Нужны новые свершения. Мы вместе с вами творим свою историю. И наше будущее должно быть таким же славным, как и прошлое. Уверен, вместе мы можем всё.

Спасибо за внимание.