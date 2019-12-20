Лютый колхоз и полная некомпетентность за наши деньги

Жители Тулы оставляют негативные отзывы о «реставрации» площади перед Главпочтамтом в центре города.



Напомним, проект стоил 33 млн рублей, работы по укладке плитки выполняло строительное управление «Ламма» сына бывшего мэра Тулы.

«Лютый колхоз и полная некомпетентность. У меня сложилось впечатление, что некто из городской администрации побывал таки в европах и захотел „как на западе“. Захотел так, что даже решил потратить на „как в европе“ наши с вами деньги. Однако влажные мечты чиновника евролюба разбились о суровую правду жизни.

Как всегда наши кривож...орукие укладчики плитки не подвели. Они положили не только на совесть но и на здравый смысл. Только, пожалуй, на деньги не положили. Те, которые им наверняка заплатили за такую работу.

Примыкания сделаны через ж... Что однозначно говорит об отсутствии в арсенале укладчиков нужного инструмента и умения пользоваться оным.

Красивый колотый гранит (как в европах) уложенный фигурными фигурами тоже доставил.

Так и хочется дать лопату тому архитектору который придумал эту дурь и заставить его чистить снег здесь.

В европах, может, такой дизайнерский изыск смотрится и хорошо, но пардон, у нас тут нет Гольфстрима и у нас тут снег лежит по три месяца. И если у нас граждане падают на ровной плитке с завидной регулярностью с последствиями различной тяжести, то на этой они будут просто калечиться.

С мегапепельницей тоже непонятно. Обещали же солнечные панели и зарядки для телефонов. Где всё это?

Опять же, с одной стороны лавки ровная плитка, с другой стороны ступневыворачивающий гранит. Что за идиотский изыск?

Ну и самое главное, как вы будете это подметать и выковыривать бычки и мусор из гранитных промежностей?

А самый главный вопрос, почему при нынешнем изобилии электроинструмента различного назначения, укладчики должны обгрызать плитку зубами?

Видимо фирма, которая выполняла заказ, не имеет ни опыта таких работ, ни должной квалификации работников, ни подходящего инструмента, ни совести. Любого немца хватит кондратий при виде такой работы. Это же тихий ужас! Как можно было придумать такую дичь и затем её воплощать в жизнь за наши деньги, я не понимаю.

Ну сделайте вы сначала в стране ПТУ для плиткоукладчиков. Хочет, например, Джамшут работать у нас тротуаростроителем — добро пожаловать на полугодовую учёбу в строительное ПТУ и повышение квалификации. Покажите гастрабайтерам, чем отличается кетмень от плиткореза и кельма от кирки.

Отдельные ПТУ надо делать для любителей «ладшафтного дизайна». И чтобы свои первые проекты он делал только за свой счёт. А то мне как-то обидно, что мои налоги ушли вот на такое дерьмо», — написал известный тульский блогер logograd.