Дюмин отправил Шевченко проверить качество укладки плитки перед Главпочтамтом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил первому зампреду регионального правительства Элеоноре Шевченко лично проверить качество работ, выполненных на площади у Главпочтамта.



Объект уже сдан и принят тульскими чиновниками, однако качество работ не выдерживает никакой критики.

Напомним, проект стоил 33 млн рублей, работы по укладке плитки выполняло строительное управление «Ламма» Дмитрия Прокопука, сына отбывающего срок за коррупцию бывшего мэра Тулы Александра Прокопука. В ходе проведения работ находила нарушения прокуратура.

«Лютый колхоз и полная некомпетентность. Видимо фирма, которая выполняла заказ, не имеет ни опыта таких работ, ни должной квалификации работников, ни подходящего инструмента, ни совести. Как можно было придумать такую дичь и затем её воплощать в жизнь за наши деньги, я не понимаю», — написал о таком благоустройстве тульский блогер logograd.

В администрации Тулы нам сообщили, что приёмка работ прошла 13 декабря и были выявлены лишь «дефекты». Однако жители города сходятся во мнении, что после такого благоустройства площадь стала гораздо хуже, чем была.