Чайка анонсировал введение новых методов борьбы с откатами

Генпрокурор Юрий Чайка анонсировал введение новых меры для борьбы с коррупцией в России в 2020 году.



«Они коснутся, в том числе, борьбы с „откатами“ и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — заявил Чайка в интервью «Коммерсанту».

Как отметил он, в прошлом году прокуроры получили право инициировать аресты активов – «это решило проблему с тем, что руководители уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевали, так скажем, спрятать свое имущество и обанкротить компании».

В целом, по словам Чайки, коррупционные преступления в России с начала года стали регистрировать чаще – он связал это с «усилением прокурорского надзора». За девять месяцев этого года их выявили на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 26,1 тысячи.