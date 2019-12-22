Жители Тульской области смогут коллективно подавать иски против вредных предприятий, требовать закрытия свалок и прекращения загрязнений водоёмов

Туляки смогут требовать закрытия вредных предприятий с помощью коллективных исков.



Ранее все жалобы и требования о закрытии свалок, загрязнении водоёмов, воздуха, почв и иных природных объектов можно было направить в государственные органы, прокуратуру, общественные объединения.

Теперь в случае нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, появилось право обратиться в суды. Соответствующая возможность закреплена в законе о групповых исках.

Однако право на обращение в суд с групповым иском не освобождает от необходимости доказывания факта причинения вреда, доказывания причинно-следственной связи, необходимости активно отставить свои права и представлять доказательства, рассказал «Российской газете» адвокат Евгений Жаров.

Практика групповых исков широко распространена в США и Европе и пользуется большой популярностью. В России закон о групповых исках вступил в силу 1 октября 2019 года.

Групповой иск — это одна из форм судебного процесса, в которой группа людей коллективно подаёт иск в суд к ответчику. Существуют признаки, при наличии которых может быть подан групповой иск: единый ответчик и общие или однородные требования; схожие фактические обстоятельства; одинаковый способ защиты прав — устранить причинённый вред, произвести компенсацию за потерю здоровья.

Если иск подается в арбитражный суд, то минимальное количество участников 5, в суд общей юрисдикции — 20. Сроки рассмотрения таких дел составляют до 8 месяцев. Подавать иск необходимо по месту нахождения причинителя вреда. Если это юридическое лицо, то сведения о его регистрации содержат публичные источники.

В связи с тем, что для данной категории дел не предполагается участие всех членов группы, соистцы делегируют задачу представлять интересы группы одному из своих членов. При этом каждый член группы имеет право ознакомиться с материалами дела и сделать выписки, снять копии; подавать ходатайства в суде о замене лица, которое ведет дело в интересах группы лиц; присутствовать в судебных заседаниях, в том числе если оно объявлено закрытым; отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию.

К представителю группы не предъявляется никаких квалификационных требований (таких как наличие высшего юридического образования или ученой степени по юриспруденции).

По общим правилам судебные расходы, в том числе госпошлину, должен оплачивать тот, кто представляет всю группу. Также имеется возможность заключить соглашение о судебных расходах и предусмотреть, что все расходы истцы несут пропорционально.

По экологическим правонарушения предметом исковых требований являются отдельные объекты окружающей среды — вода, земля, леса и иная растительность, животный мир, недра, атмосферный воздух, которым был причинён вред.

Существуют несколько видов совершаемых экологических правонарушений: загрязнение окружающей среды; нерациональное использование природных ресурсов; порча, повреждение, уничтожение природных объектов; причинение вреда животному миру, угроза и причинение вреда здоровью; истощение природных ресурсов; деятельность, подвергаемая опасности людей и животный мир.

В суде придётся доказать наличие вреда окружающей среде, противоправность действий причинителя вреда, причинно-следственную связь между такими действиями и возникновением вреда у заявителя. В качестве основания для иска можно привести сокрытие информации либо предоставление несвоевременной и недостоверной информации о состоянии окружающей среды; отказ в предоставлении такой информации, повлекший ущерб имуществу и здоровью потерпевшего.

Возмещение вреда может осуществляться с учётом утраченного потерпевшим заработка, который он имел либо определённо мог иметь, а также дополнительно понесенных расходов, вызванных потерей здоровья, повреждения имущества.

Вред, причинённый окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан в результате деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, подлежит возмещению в полном объёме.

Вред, причиненный здоровью граждан и вызванный в результате негативного воздействия на окружающую среду, является основанием для компенсации морального вреда. Разрешая вопрос о компенсации морального вреда, необходимо привести доказательства причинения вреда потерпевшему, какими действиями ответчика ущерб был нанесен. Также нужно указать какие нравственные и физические страдания были понесены потерпевшим, в какой сумме потерпевший оценивает их компенсацию.

Установление судом степени нравственных и физических страданий основывается на фактических обстоятельствах дела и индивидуальных особенностях потерпевшего.