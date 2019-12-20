В Ясногорске требуют расторгнуть концессию, из-за которой выросли тарифы на отопление

Депутаты ясногорского отделения партии «Справедливая Россия» — о текущей общественно-политической обстановке в городе и последнем заседании местной думы.



20.12.2019 года состоялось третье заседание Собрания депутатов муниципального образования города Ясногорск Ясногорского района 4-го созыва. Заседание началось с многочисленной явки граждан по вопросу расторжения концессии с РГК-1.

Граждане были возмущены завышенными тарифами на оплату отопления в г. Ясногорске. Однако глава муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района Ю. Н. Козлов сообщил, что т. к. сегодня нет в повестке дня рассмотрения данного вопроса, то граждане пришли на данное заседание бессмысленно и слушать их никто не будет. Вся работа будет производиться с инициативной группой. В этот момент депутат Ржепик Е. Н., общаясь с гражданами, отправлял их в суд высказывать своё мнение, хотя сам является представителем волеизъявления граждан проголосовавших за него на выборах. После чего граждане удалились из зала заседания и заседание продолжилось в соответствии с повесткой дня.

На повести дня были следующие вопросы:

1) О бюджете муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2) О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района от 21 декабря 2018 № 111 «О бюджете муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3) Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ясногорск Ясногорского района.

4) Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в муниципальном образовании город Ясногорск Ясногорского района.

5) О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района от 28.04.2017 № 74 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Ясногорск Ясногорского района».

которые депутаты одобрили единогласно.

Как всегда 6 вопрос – «Разное». На данном заседании без предупреждения и не дав достаточного времени для ознакомления были вынесен вопрос «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Ясногорск Ясногорского района от 21.11.2014 № 6 «О земельном налоге».

В данном проекте решения поднимается вопрос об освобождении в уплате земельного налога ветеранам и инвалидам ВОВ, многодетным семьям, учреждениям культуры финансирующихся за счет средств города, а также народные дружинники, принимающие участие в охране общественного порядка города Ясногорска. Депутаты Справедливой России и КПРФ, Персиянцев П. В., Гришин А. А., Думаньчук А. С. и Платонов А. И., были возмущены данными льготами в отношении народных дружинников, т. к. на улицах города дружинников замечено не было. Однако, по сведениям высказанным на собрании, дружинников в городе порядка 70 человек. На вопросы почему дружинникам такие льготы – ответ от докладчиков не поступил.

Так же этим решением по словам докладчика (Ерохиной Н. С.) меняются наименование земельных участков, входящих в налоговые ставки для исчисления земельного налога на территории города Ясногорска. Однако в таблице указанной в решении помимо изменений в названии присутствуют и налоговые ставки. Докладчик Ерохина Н. С. утверждала, что изменяются только наименования, хотя в таблице присутствуют процентные налоговые ставки по которым в дальнейшем будет рассчитываться сумма выкупа земельного участка из муниципальной собственности. Ввиду чего было слабо понятно, за что голосуют депутаты.

Следует отметить, что т. к. кадастровая стоимость итак предельно завышена, а в настоящее время все налоги и сборы исчисляются исходя из нее, принимаемая ставка серьезно может «ударить» по финансам граждан которые приобретают муниципальные земли. Слушать замечания депутатов докладчик и депутаты партии «Единая Россия» не стали.

Вместе с этими замечаниями, депутатами Справедливой России и КПРФ, было предложено убрать из числа льготников народных дружинников и пересмотреть налоговые ставки в меньшую сторону. При голосовании Козлов Ю. Н. сказал: «Голосуем так, как голосовали на собрании фракции» (напомним, что Козлов Ю. Н. является членом партии «Единая Россия»). Итог: 8 голосов «За» (Все депутаты партии «Единая Россия») , 4 – «Против» (Справедливая Россия и КПРФ).