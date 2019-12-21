В Калуге поймали браконьера из Тулы

Калужские полицейские задержали браконьера в лесах Ферзиковского района во время объезда охотничьих угодий.



Мужчина пытался скрыться на своём УАЗе, в процессе погони сбросил тушки убитых животных в лесу, но не справился с управлением и столкнулся с полицейскими автомобилями. После этого он бросил свою машину на просеке и скрылся.

По номеру сотрудники МВД обнаружили владельца УАЗа, это оказался житель Тульской области, однако несколько лет назад он продал автомобиль по доверенности.

Подозреваемый был задержан на съёмной квартире в Калуге. Это оказался ранее судимый 42-летний мужчина, зарегистрированный в Тульской области. В ходе обыска у него изъяли охотничье ружьё, мужчина сразу же признался в содеянном.

Он успел застрелить двух лосей, двух оленей и одну косулю. Ущерб составил 320 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), обвиняемому грозит 3-5 лет тюрьмы.