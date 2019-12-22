Работающим тульским пенсионерам после увольнения проиндексируют пенсии

Работающие пенсионеры после увольнения смогут получить увеличенную пенсию. Им проведут перерасчёт с 2016 года.



После того, как пенсионер увольняется с работы, количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это будет 93 рубля). Далее к этой сумме нужно прибавить актуальный размер фиксированной выплаты, который в следующем году составит 5 686,25 рублей, рассказали в ПФР.

Например, если гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до конца 2019 года, ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4 383,59 руб.). С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).

Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведённую индексацию ему уже не отменят.