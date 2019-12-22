Эксперты прогнозируют рост спроса на онлайн-займы в 2020 году

В преддверии новогодних праздников выросло число микрозаймов, следует из аналитического материала, подготовленного финансовым маркетплейсом «Юником 24».



Эксперты прогнозируют, что в декабре микрофинансовые организации выдадут более 3,2 млн займов на сумму до 34 млрд рублей, тогда как годом ранее показатели составляли 2,8 млн займов и 31 млрд рублей. Многие из заёмщиков предпочитают оформить онлайн заявку на кредит, так как это быстро и удобно.

Для того чтобы оформить кредит онлайн, требуется только банковская карта. Получить первый займ можно под 0,01% всего за несколько минут. Кроме того, низкая процентная ставка возможна и на последующие кредиты, при этом не потребуется дополнительных комиссий и платежей. Также действуют программы лояльности для постоянных клиентов, а все персональные данные и финансовые операции надёжно защищены.

Эксперты ожидают, что в будущем году совокупный портфель микройзаймов может впервые превысить 200 млрд рублей, а онлайн покажет прирост 170% (35 млрд рублей), тогда как офлайн — всего 13%. В связи с этим микрофинансовые организации переориентируются на работу онлайн и выдачу длинных займов. Уже сейчас аналитики замечают, что каждый второй выданный займ совершается онлайн.

По данным Национального бюро кредитных историй, за последние четыре года в декабре выдается на 20% больше кредитов, чем в другие месяцы. Чаще всего потребительские кредиты берут граждане в возрасте 30-39 лет.

Согласно опросам, 45% заёмщиков берут кредиты на подарки для родных и друзей, 40% — на организацию новогоднего стола, 10% — на поездки и развлечения, 5% — на покупку одежды, услуги и прочее.

При этом декабрьские ссуды могут обернуться январскими просрочками, отмечают коллекторы. Как правило, займы под праздники граждане совершают под воздействием эмоций, не всегда правильно оценив своё финансовое состояние.

Чтобы не попасть в долговую яму, заёмщикам рекомендовали не совершать необдуманных покупок, а при наличии кредитов заранее отложить сумму ежемесячного платежа. Таким образом семейный бюджет не пошатнётся от непредвиденных убытков.

Сейчас уровень закредитованности в стране составляет 30%, средняя кредитная задолженность на домохозяйство — 301,4 тыс. рублей, а средняя просрочка – 13,4 тыс. рублей.

Объём ипотечных кредитов с 1 января по 1 сентября вырос на 14% до 53 млрд рублей, потребительских — на 21% до 280,5 млрд рублей. Совокупная задолженность по банковским кредитам с начала года увеличилась на 13% и составила 17,02 трлн рублей.