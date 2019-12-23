Панфилова обязали защитить ручей под Тулой

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора к министерству природных ресурсов и экологии Тульской области.



Ранее природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды была проведена проверка по обращению гражданина, которая показала, что министерством в нарушении требований водного законодательства не установлены границы водоохранной зоны, местоположение береговой линии и границы прибрежной защитной полосы ручья в посёлке Молодёжный. Необходимые сведения в государственный водный реестр не направлены.

С целью устранения выявленных нарушений министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову внесено представление.

В ходе контрольной проверки установлено, что нарушения закона не устранены, в связи с чем природоохранный прокурор обратился в суд с иском к министерству природных ресурсов и экологии об обязании установить границы водоохранной зоны, местоположение береговой линии и прибрежной защитной полосы водного объекта, направить необходимые сведения в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения в установленном порядке в государственный водный реестр.

Решением Ленинского районного суда Тульской области исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены.