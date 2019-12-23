Ясногорцы собрали подписи за расторжение договора о передаче теплосетей в концессию

Жители Ясногорска выступили за расторжение концессии с ЗАО «Региональная генерирующая компания №1».



20 декабря инициативная группа передала собранные жителями подписи о расторжении концессии главе Ясногорска Юрию Козлову, сообщила общественница Марина Лесникова.

@admyasnogorsk @Tularegion71 @KremlinRussia в пятницу главе г.Ясногорска Ю.Н. Козлову инициативной группой жителей были поданы собранные подписи Ясногорцев о расторжении концессиии с АО" РГК-1". pic.twitter.com/uhu0Q9n0ze — Лесникова Марина (@VolkovaMarina33) December 23, 2019

Напомним, ранее представители «Справедливой России» рассказали, что жители попытались поднять эту тему на заседании муниципальных депутатов, однако глава города Юрий Козлов не стал их слушать, так как вопроса не было в повестке дня.

Концессионное соглашение сроком на 15 лет было подписано правительством Тульской области, ПАО «Сбербанк» и ЗАО «Региональная генерирующая компания №1» при поддержке Минстроя России в 2017 году. Оно предполагало реконструкцию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Ясногорска с привлечением кредитных ресурсов.

Общая стоимость планируемых к исполнению мероприятий составляла 453 млн рублей. Планировалось техническое перевооружение пяти котельных на 175 млн рублей и реконструкция тепловых сетей на 277 млн.

Специально разработанное «типовое» кредитное решение по концессиям планировалось в дальнейшем внедрять по всей стране.

Жители Ясногорска недовольны тем, что после передачи объектов ЖКХ по концессии существенно выросли тарифы на коммунальные услуги.