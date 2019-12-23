Шерин отвёз тульские сладости в Сирию

Тульская область направила в Сирию гуманитарную помощь от лица жителей региона.



Груз на российскую базу Хмеймим доставил самолёт военно-транспортной авиации ВКС России, сопровождал который председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Всего было доставлено почти 4 тонны сладостей: 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок мёда по 30 килограммов. Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус.

Ранее наборы сладостей из Тульской области уже отправлялись в Сирию в 2017 и 2018 годах в рамках всероссийской акции «Дети России — детям Сирии».



