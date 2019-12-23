Ясногорский суд отказал в сносе незаконного завода в Тайдаково

Ясногорский районный суд отказал в иске о сносе незаконно действующего на землях сельскохозяйственного назначения асфальтобетонного завода в деревне Тайдаково.



Судебное разбирательство длилось с апреля 2019 года. На участке площадью 34 431 кв. м находятся асфальтобетонный завод, двухэтажное здание, забор с металлическими воротами, два погрузочных бункера, ёмкость для хранения минерального порошка, система пылеудаления, четыре резервуара для хранения битума, газораспределительная станция.

Асфальт с этого предприятия укладывали на дороги трёх районов Тульской области (Ясногорского, Заокского и Алексинского), в том числе и этим летом, когда уже шёл. В летний период здесь производят около 20 тысяч тонн асфальта.

Участок, как и завод, принадлежит бизнесмену Сергею Григорову. Он же является учредителем ООО «Дортехстрой», которое занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Среди основных заказчиков работ фирмы — «Тулаавтодор» (16 контрактов на 105 млн рублей), администрации Заокского (30 контрактов на 43,8 млн рублей) и Ясногорского (8 контрактов на 14,7 млн рублей) районов.

Без соответствующих разрешений предприятие работает уже пять лет. При этом проверка Росреестра была проведена только в конце 2018 года. По её результатам владельцу земли выдали предписание до 21 июня 2019 года привести участок в соответствие с видом разрешённого использования. Штраф по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ составил всего 10 тысяч рублей.

В апреле этого года мы публиковали обращение жителей по поводу незаконной работы завода, после чего администрация подала в суд, потребовав снести все строения за счёт собственных средств и силами ответчика. В ответ Григоров подал в суд на администрацию Ясногорского района с целью узаконить завод, однако в июле процесс он проиграл.

В ходе процесса, истцом в котором выступала администрация, суд пришёл к выводу, что земельный участок действительно используется незаконно. Однако судья Николай Курбатов посчитал, что вопрос о сносе спорных строений администрацией района был заявлен преждевременно. Тем самым владельцу дают возможность узаконить его строения, переведя землю из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного и иного специального назначения. На это собственнику даётся 30 дней с момента вступления решения суда в силу. Кто возместит экологический и налоговый ущерб за те годы, что завод работал незаконно — неясно.