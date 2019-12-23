В Тульской области уменьшили тарифы на вывоз мусора из-за снижения НДС для регоператоров

В Тульской области снизят размер платы за услуги региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.



Об этом сообщил председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.

Основная причина — снижение правительством РФ налогов на добавленную стоимость для региональных мусорных операторов.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс в части определения порядка налогообложения услуг региональных операторов по обращению с ТКО. Новые правила будут применяться с 1 января 2020 года.

Закон устанавливает, что освобождаются от НДС услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, оказываемые региональными операторами. Для применения такой льготы органы исполнительной власти субъекта РФ или органы местного самоуправления, которые осуществляют госрегулирование тарифов, утверждают предельный единый тариф на услуги регионального оператора без учёта налога.

Применять такую льготу налогоплательщики могут в течение пяти последовательных календарных лет начиная с года, в котором введён в действие такой тариф. Право не теряется и в случае дальнейшего установления предельного тарифа с учётом налога.

Субъектам РФ также предоставляется право устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет. Если регион принимает такое решение, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, также устанавливается в размере 0%. Эти положения будут применяться к налоговой базе, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года.

Инициативу об освобождении региональных операторов от НДС в Госдуму вносило правительство РФ. Ожидалось, что после вступления закона в силу тарифы также уменьшатся на 20%. Однако на примере Тульской области мы видим, что это не так — суммы оказались копеечными. К тому же, по словам председателя комитета Тульской области по тарифам Дмитрия Васина, на уменьшение тарифа, якобы, повлияло также и снижение расходов операторов.

С 1 января 2020 года предельный тариф для ООО «Хартия» (обслуживает Тулу, Щёкинский и Киреевский районы) составит 561,20 рублей за кубометр (ниже уровня 2019 года на 9,8%), для ООО «МСК-НТ» (обслуживает все остальные районы Тульской области) тариф составит 670,30 руб. за кубометр (меньше на 10,3%).

Комитет по тарифам, по словам Васина, на 2020 год не включил в тарифы экономически необоснованные расходы: по «Хартии» — более 191 млн рублей, по «Мск-НТ» — более 396 млн рублей.

Так, например, семья из трёх человек из многоквартирного дома в зоне действия «Хартии» будет платить 323 рубля вместо 357 рублей за кубометр мусора (в частном секторе — 372 вместо 412), в зоне действия «МСК-НТ» — 385 рублей вместо 430 рублей 372 рубля (в частном секторе — 444 вместо 495).

Напомним, сейчас Тульская область заняла 18-е место в стране по тарифу на вывоз мусора. Средний тариф регионального оператора в России равен 562 рубля за кубометр. Он рассчитан как среднее арифметическое минимального и максимального значений тарифов, установленных в субъекте РФ. В Тульской области минимальный тариф составляет 646 руб. за кубометр, максимальный — 770,2 руб., средний — 708,1 руб. По этому показателю мы обошли всех соседей по Центральному округу, кроме Подмосковья.