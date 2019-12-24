За халтуру от младшего Прокопука Дюмин пообещал «подарки»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин согласился с тем, что ООО «Ламма» схалтурила при выполнении работ по благоустройству площади перед Главпочтамтом Туле.



Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

«Не вижу, чтобы Дмитрий Миляев шёл к успеху, который он сделал в аграрии. Нужно контролировать процесс работ, ещё раньше было понятно, что это халтура. Лучше это не сделать, чем сделать в таком виде, как сейчас. И со стороны подрядчика, и со стороны исполнителя, и со стороны контролирующих органов попрошу разобраться и до конца года наградить их „подарками“», — сообщил Дюмин.

Напомним, после ремонта на 33 млн рублей площадь стала выглядеть хуже, чем была раньше. Проект победил в 2018 году на конкурсе, проводимой администрацией Тулы во главе с Евгением Авиловым (который ушёл в отставку осенью). За него проголосовали 113 человек.

Работы выполняло строительное управление «Ламма» Дмитрия Прокопука, сына бывшего мэра Тулы. В прошлом году ФСБ уже находила недостатки в работе «Ламмы».