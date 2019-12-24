В России запустят общедоступный сайт для контроля за состоянием лесов

В 2020 году в России запустят открытый для граждан портал с информацией о состоянии лесов, сообщил начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев.



«У нас идёт работа по созданию информационной системы мониторинга лесов, которая будет понятна, доступна и открыта гражданскому обществу и нашему бизнесу. У нас есть план по созданию информационного лесного ресурса в рамках правительственной программы по созданию электронного правительства», — сказал Дмитриев.

По его словам, портал находится в «большой степени готовности», он будет в ближайший год представлен общественности. Он также отметил, что для некоторых регионов уже работает лесной портал, который будет расширяться и совершенствоваться.