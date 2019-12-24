Тула заняла 56-е место из 92-х в рейтинге эффективности городских властей

Агентством политических и экономических коммуникаций составило рейтинг городов России по эффективности управления.



Исследование охватило 92 города, оно подразделяется на политико-управленческий и социально-экономический блоки. 171 эксперт анализировали ситуацию с апреля по декабрь 2019 года.

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, оказались Тюмень, Казань и Салехард. Десятку худших по качеству управления городов составили Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград. Тула заняла 52-е место

Среди возможных причин низкой эффективности городских властей эксперты выделяют отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них, а также частую сменяемость мэров.

Отметим, что до сентября в Туле главой администрации являлся Евгений Авилов, мэром — Юрий Цкипури. В составленном рейтинги указаны уже нынешние руководители Дмитрий Миляев и Ольга Слюсарева.