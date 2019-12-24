В Рогожинском парке Тулы хотят вырубить более 600 деревьев

Жители Тулы жалуются на вырубку деревьев в Рогожинском парке на участке, который в прошлом году удалось включить в состав «Тульских парков» и защитить от застройки.



Вопрос рассмотрели на совещании у губернатора Алексея Дюмина. По словам директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Андрея Журавлёва по результатам комиссионное лесопатологическое обследование показало, что в парке требуется удалить 614 аварийных и сухостойных деревьев. Уже убрано 211 из них.

«Сейчас завершается разработка концепции развития и благоустройства новой части Рогожинского парка. Учитывая её природный статус, сложный рельеф и задачи по экологическому просвещению, территория проектируется в соответствии с принципами природного урбанизма, прорабатывается вопрос создания экотропы», — сообщил замминистра.