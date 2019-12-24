«Как в Европах» не вышло: тульское благоустройство не удовлетворило никого

20 декабря на площади перед Главпочтамтом в Туле высадился десант чиновников.



Проверять качество работ, которые влетели городу в копеечку, своих подчинённых отправил губернатор Тульской области Алексей Дюмин после нескончаемых жалоб туляков.

Выполненные фирмой «Ламма», которую возглавляет сын арестованного за коррупцию бывшего мэра Тулы Александра Прокопука, пришли оценить зампредседателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко, замглавы администрации Тулы Владислав Галкин и директор «Городской службы единого заказчика» Алексей Федосеев.

Напомним, реализация проекта обошлась в 33 млн рублей. При реконструкции площади дважды сорвали сроки, нарвавшись на прокурорское представление, а затем представили на суд жителей нечто невразумительное — «лютый колхоз и полная некомпетентность», как выразился один из городских блогеров.

На месте, увидев всё своими глазами, чиновница Элеонора Шевченко сообщила, что работы выполнены с серьёзными недостатками. Так, например, с явными нарушениями уложена брусчатка, которую предполагалось уложить «как в европейских столицах».

«Площадь у Главпочтамта в Туле надо переделать», — выразилась она.

Владислав Галкин пояснил, что претензии к подрядчику возникли на этапе приёмки и сейчас строители уже приступили к устранению недостатков. Но зампреда ответ не удовлетворил.

Действуя от имени губернатора, Шевченко поручила собрать экспертную группу с участием активистов, представителей общественности и блогеров и ещё раз серьёзно подумать над концепцией благоустройства площади. При этом она напомнила, что за качеством ремонта в первую очередь должны следить сотрудники администрации, а не только туляки.

Кому-то придётся и ответить за такой провал. Тульский губернатор уже пообещал виновникам сего торжества «подарки» за откровенную халтуру.