Ефремовская типография оказалась нерентабельной

Работникам ефремовской типографии «Печатник» предложат пройти переобучение для дальнейшего трудоустройства в связи с возможным закрытием предприятия.



Как сообщили в министерстве внутренней политики Тульской области, 95% дохода предприятия обеспечивал госзаказ — здесь издавались тиражи 21 районной газеты. При этом «Печатник» не выдерживает конкуренции с крупными полиграфическими комплексами Центрального федерального округа.

Перенести типографию из Ефремова в Тулу хотел ещё бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев. Он говорил, что типография неудобно расположена — печатать в Ефремове издания и потом развозить по районам неудобно. Как альтернативу он предлагал перенести типографию в Тулу и разместить, например, на базе предприятия «Щегловский вал».

Однако затем было принято решение модернизировать оборудование «Печатника». Сейчас выпускать районки здесь стало слишком затратно. Последний аукцион показал, что в других регионах услуги печати обходятся дешевле даже с учётом доставки. Накануне торгов коллектив «Печатника» написал открытое обращение, в котором рассказал, что в случае неполучения заказа типография может обанкротиться, но перед иногородними конкурентами ефремовцы не устояли. Ближайшие полгода издания будут выпускать в Белгороде.





Фото — «Тульские PRяники»