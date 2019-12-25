«Коммунисты России» намерены оттянуть голоса на выборах в Госдуму

«Коммунисты России» могут стать пятой парламентской партией, преодолев 5%-ный барьер, считают социологи.



Это следует из данных «Левада-центра», пишут «Ведомости». Согласно декабрьскому опросу, «в ближайшее воскресенье» за «Единую Россию» были бы готовы проголосовать 29% респондентов, за КПРФ – 9%, за ЛДПР – 8%, а за «Коммунистов России» и «Справедливую Россию» – по 3%.

Но если учитывать голоса лишь тех, кто собирается на участки и определился с выбором, то две последние партии тоже преодолевают 5%-ный барьер, наряду с «Единой Россией» (47%), КПРФ (14%) и ЛДПР (13%).

«На мой взгляд, у „Коммунистов России“ пока нет реального шанса пройти в Госдуму. Тем более что респонденты могут путать их с КПРФ, это может быть такая ситуативная поддержка. Скорее у них есть шансы на региональных, а не федеральных выборах, где подобной партии могут добавиться протестные голоса», — отмечает директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин считает, что «реальная социология» у партии выше, а к выборам в Госдуму она ставит целью пройти в парламент.

«К выборам мы планируем расширить региональную сеть, открыв отделения во всех регионах, увеличить численность партии и выстроить районную первичную структуру. Как репетицию хотим использовать региональные выборы 2020 года, в которых планируем участвовать по максимуму», — цитируют его «Ведомости».

Сурайкин и местные кандидаты «Коммунистов России» выступают в качестве антисистемных фигур в условиях, когда партийное поле серое, а КПРФ дискредитируют перед её электоратом – где-то из-за соглашательства, где-то из-за информационных кампаний, отмечает политолог Александр Кынев.

Он также напоминает, что в последние два года хорошо себя проявляет на выборах и Российская партия пенсионеров за справедливость, голосование за которую носит характер «выбора последнего дня».

«Коммунистов России» от КПРФ избиратель отличает, уверен Кынев: ошибиться могут 1–2%, а когда на региональных выборах речь идет о 6-7%, то это уже не ошибка, а сознательное голосование. Но как эта партия покажет себя на выборах в Госдуму в 2021 года, будет зависеть от того, кто еще окажется в бюллетене, добавляет эксперт.

«Если никакой конкуренции, как обычно, не будет, то такие фрики будут проходить. Но если будут серьёзные новые проекты, то тогда они оттянут на себя этот запрос на перемены», — считает он.