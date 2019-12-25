«Ростех» предложили сделать федеральным оператором промышленных отходов

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о необходимости создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами (III-V классов опасности).



В письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву Чемезов предложил наделить статусом единого федерального оператора по обращению с промышленным мусором именно «Ростех».

Он напомнил Гордееву, что ранее в 2019 году были созданы операторы по обращению с радиоактивными и твёрдыми коммунальными отходами. В первом случае единым оператором стала госкорпорация «Росатом», во втором — «Российский экологический оператор».

По мнению Чемезова, отсутствие федерального оператора по обращению с отходами III-V классов опасности «ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных национальным проектом „Экология“».

К отходам III-V классов опасности относится разнородный мусор от реализации промышленных проектов — от отходов добычи полезных ископаемых (отвалы пород) до лома и строительного мусора. Объём рынка вывоза и переработки промышленного мусора оценивается в 1,4 трлн рублей в год. 4,4 трлн рублей планируется направить на реализацию нацпроекта «Экология» до 2024 года.