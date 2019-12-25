Россиян стали чаще беспокоить проблемы экологии

Жители России стали в три раза больше интересоваться проблемой экологии и состоянием окружающей среды с 2014 года.



Об этом заявила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Согласно оценкам фонда „Общественное мнение“, в этом году значимость права на благоприятную окружающую среду для жителей России по сравнению с 2014 годом выросла в три раза», — сказала Москалькова на заседании экспертного совета.

В октябре наиболее острыми экологическими проблемами омбудсмен назвала скопление отходов (21%), загрязнение водоёмов и низкое качество питьевой воды (15%), а также загрязнение воздуха.

Также в 2019 году актуальной проблемой стала мусорная реформа. Сразу несколько регионов России столкнулись с тем, что оказались вынуждены принимать отходы из Москвы и Московской области, что вызвало недовольство населения и общественные протесты. Эта проблема не обошла стороной и Тульскую область.