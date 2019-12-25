Главное звезду поставить: новомосковцы возмутились новогодней ёлочкой в Шамотном (видео)

Жители Новомосковска возмутились «безобразной» ёлочкой, которую установили в посёлке Шамотный.



Новогоднее дерево кое-как обвешали ошмётками бумажных гирлянд и снежинками.

Стоит отметить, что гораздо безобразнее ёлки выглядит площадь, на которой её установили. Отсутствие асфальта, разрушающиеся здания, грязь и в целом атмосфера всеобщей разрухи. Какое уж тут праздничное настроение.

«Там, где никого нет. Там, где пустырь. Главное звезду поставить», — отмечает автор видео.

«ПОЗОР! СРАМОТА!!! Пригласите губернатора посмотреть на дерево и отчёт по ней», «Какая жизнь такая и елка...», «Администрация не смешите народ», «А денег на все это выделили небось кучу?», «Сколько денег за установку уплочено, где посмотреть отчёт администрации????!!!», «Как будто Припять», — комментируют жители в соцсетях.

Напомним, в прошлом году на новогодних праздниках отличился Алексин, где в микрорайоне Сельхозтехника новогоднюю ёлку соорудили из столба и баскетбольного кольца, просто накинув на него гирлянду. После возмущения жителей микрорайона «баскетбольную ёлку» разобрали назвав это «недоразумением», а взамен установили классическую.

Ещё одна ёлочка, уже в тульском микрорайоне Мясново, в 2018 году попала в список самых уродливых в России. В 1990-е годы столб на улице Маршала Жукова хотели срезать на металлолом, но он уцелел и стоит уже 30 лет. Каждую зиму вокруг проржавевшего столба в специальные конструкции вставляют ветки, чтобы таким образом создавать новогоднее настроение у жителей близлежащих домов.