Экс-кандидат в депутаты Тулоблдумы хотел прорваться в министры Крыма

Бывший кандидат в депутаты Тульской областной Думы Евгений Ионас пытался избраться в правительство Крыма.



Осенью 2019 года в Республике организовали кадровый проект «Твоё правительство». По итогам отбора 117 человек должны были пройти тестирование на знание русского языка, знание основ Конституции РФ, законодательства о государственной службе, законодательства о противодействии коррупции, знаний и умений в области информационно-коммуникационных технологий.

Ионас хотел стать министром экологии и природных ресурсов, но в итоговом рейтинге занял лишь 3-е место среди кандидатов на должность. В его анкете было указано, что он является заместителем директора ООО «ТЭМП» (Республика Крым), которое существует меньше года и занимается сбором неопасных отходов. Также с 2014 года Ионас руководит ООО «Экологический оператор» (и имеет в нём долю), является соучредителем ООО «Эгеор» («Экогеоресурс»), которая занимается в том числе сбором и утилизацией отходов. Свою организацию он активно продвигал в Крыму после его присоединения к России.

Перед выборами 2019 года в Тульской области Евгений Ионас примкнул к КПРФ, однако впоследствии удалось выяснить, что он вступил в состав «Единой России» и не сдал партийный билет, из-за чего слетел с кампании. С 2012 года Ионас также являлся советником-наставником правительства Тульской области в период работы губернатора Владимира Груздева.