В Новомосковске прервали одиночный пикет активистки в поддержку Руслана Шаведдинова

В Новомосковске Тульской области сотрудники военкомата прервали одиночный пикет в поддержку сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова.



Акцию проводила активистка Либертарианской партии Наталья Макарова. Как рассказала сама Макарова «Медиазоне», через полчаса после начала акции к ней подошёл сотрудник военкомата и попросил уйти от здания. Он предположил, что участница пикета может быть террористкой. Макарова выполнила просьбу.

Через несколько часов бабушке и дяде активистки позвонили из полиции и пригласили на беседу. Макарова отметила, что является совершеннолетней, и ей неизвестно, о чём силовики хотят провести беседу с её родственниками.

Менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова задержали вечером 23 декабря в его собственной квартире. У активиста провели обыск, а его самого отвезли в Следственный комитет. Всё это время ему не давали пользоваться мобильной связью. На следующий день выяснилось, что его на самолёте доставили на архипелаг Новая Земля для прохождения срочной воинской службы. В военной части ему запретили пользоваться телефоном.