Жильцам обрушившегося дома в Узловой не придётся встречать Новый год в руинах

Жильцов обрушившегося 24 декабря аварийного дома №3 по улице Суворова в Узловой временно переселят в помещения манёвренного фонда.



Об этом сообщили глава администрации Узловского района Николай Терехов и министр строительства Константин Лопухов. Они выехали на место происшествия и пообщались с жильцами.

В доме зарегистрировано 22 семьи, но фактически проживают 12. Им предоставят временные помещения до 31 декабря. А до 1 апреля будущего года планируется переселить все семьи.

Также в администрации района сообщили, что несущие конструкции здания не пострадали. Управляющей компании поручено до 27 декабря устранить последствия ЧП.