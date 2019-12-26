В Туле пациент выпал из окна здания областной больницы

В Туле пациент выпал из окна здания областной больницы26.12.2019VK Twitter Facebook Telegram В Туле мужчина выпал из окна отделения областной больницы. Как сообщают СМИ, погибший находился здесь на лечении с середины декабря.По факту случившегося проводятся проверочные мероприятия.Tagsбольницыздравоохранениемедицинапроисшествия НовостиВ Туле пациент выпал из окна здания областной больницы 26.12.2019Жильцам обрушившегося дома в Узловой не придётся встречать Новый год в руинах 26.12.2019Туляки жалуются на ликвидацию 17-го автобусного маршрута 26.12.2019В Суворове шифер сбрасывают на головы прохожим (фото) 26.12.2019Россиян стали чаще беспокоить проблемы экологии 25.12.2019В Новомосковске прервали одиночный пикет активистки в поддержку Руслана Шаведдинова 25.12.2019Как Мамай прошёл: проблемную улицу в Алексине ощебенят в 2020 году 25.12.2019Экс-кандидат в депутаты Тулоблдумы хотел прорваться в министры Крыма 25.12.2019Главное звезду поставить: новомосковцы возмутились новогодней ёлочкой в Шамотном (видео) 25.12.2019«Ростех» предложили сделать федеральным оператором промышленных отходов 25.12.2019