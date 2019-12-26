В Туле пациент выпал из окна здания областной больницы

В Туле пациент выпал из окна здания областной больницы

В Туле мужчина выпал из окна отделения областной больницы.

Как сообщают СМИ, погибший находился здесь на лечении с середины декабря.

По факту случившегося проводятся проверочные мероприятия.

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