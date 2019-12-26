Экс-директор техникума в Алексине сядет почти на 8 лет за мошенничество и взятку фсбшнику

Алексинский городской суд вынес приговор экс-директору машиностроительного техникума и бывшему муниципальному депутату Ольге Евграфовой.



Её признали виновной в пяти эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и даче взятки сотруднику ФСБ группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 291, пп. а, б ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, с 1 сентября 2016 года по 23 октября 2018 года с помощью своих подчинённых Фёдорова и Полевой женщина фиктивно устраивала на работу людей. Таким «мёртвым душам» она начисляла зарплату, часть денег тратила на нужды учреждения, а большую часть забирала себе.

Когда директора начали проверять сотрудники ФСБ, она вместе со своей дочерью Мызиной пыталась дать взятку в размере 500 тысяч рублей руководителю алексинского подразделения спецслужбы. Обеих задержали.

Суд Ольге Евграфовой 7 лет 8 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей. Также на 3 года она лишена права занимать руководящие должности в бюджетных учреждениях. Дочь заключила досудебное соглашение и отделалась штрафом в размере 1,2 млн рублей. Другим подельникам также назначили различные штрафы.