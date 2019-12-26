Туляки в открытом письме Дюмину требуют сохранить Дом губернатора в собственности государства

Представители творческого сообщества написали открытое письмо губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в котором требуют не продавать в частные руки объект культурного наследия Дом губернатора.



Ранее мы рассказывали, что тульские чиновники хотят выставить здание на торги. До этого они обещали отреставрировать его с 2018 по 2021 год. Дом губернатора горел пару лет назад, а по соседству возвёл многоэтажку крупный тульский застройщик.

В 2017 году начальник Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий сообщал, что обязательство отреставрировать Дом губернатора взял на себя застройщик, который получил разрешение на строительство элитной многоэтажки в центре Тулы по соседству с памятником культуры. По словам Горецкого, такое решение явилось компромиссом. Принимался этот компромисс на заседании Градостроительно-земельного Совета Тульской области, в котором раньше председательствовал Юрий Андрианов, сейчас — Валерий Шерин. Жители выступали против строительства, но чиновники оказались «за».

По данным Центра по охране и использованию памятников истории и культуры, министерством имущественных и земельных отношений Тульской области планируется провести открытый конкурс по продаже объекта. Туляки называют продажу здания смертным приговором. Ранее за символическую плату в 1 рубль ушёл инвестору исторический Дом Конопацких на улице Каминского. Реставрации ждут до сих пор.

В конце ноября туляки запустили акцию по отправке обращений к тульским чиновникам с целью привлечь внимание к проблеме. Решение горожан — однозначное: продажи Дома губернатора не допустить.

Полный текст обращения

«Уважаемый Алексей Геннадьевич!

В нашем городе сложилась неблагоприятная ситуация с объектами культурного наследия. На глазах туляков и гостей города стремительно разрушаются: дом Н. П. Страхова (ул. Свободы, 6), дом купчихи А. С. Зайцевой (ул. Союзная, 2), дом, в котором в 1901 жил писатель В. В. Вересаев (ул. Октябрьская, 32), дом Конопацких (ул. Каминского, 51).

Но особую озабоченность вызывает здание бывшего Дома губернатора (ул. Свободы, 52).

Несмотря на то, что здание официально является объектом культурного наследия, ремонт и реставрация Дома губернатора ни разу не производились. Более того, Центр по охране и использованию памятников истории и культуры (ГУК ТО ЦОИПИК) на наш запрос о судьбе здания сообщил, что готовится его продажа инвестору с условием проведения реставрационных работ.

Однако на деле после продажи подобных объектов инвесторы зачастую бросают здания на произвол судьбы, явно дожидаясь их естественного разрушения, чтобы затем пользоваться участками в своих целях. Пример – дом Конопацких (ул. Каминского, 51), проданный за символический 1 рубль (!) ООО „Модерн“ в 2016 году и продолжающий разрушаться. Никто не несет ответственности за нарушение условий договора!

Зная Ваше внимательное отношение к историческому прошлому Тулы, просим Вас вмешаться в ситуацию и остановить процесс гибели этого памятника истории и архитектуры. Мы против продажи бывшего Дома губернатора и считаем, что его восстановление — дело государства!

Тенцер Михаил Борисович, автор проекта „Тула ушедшего века“

Щербаков Владимир Николаевич, краевед, автор книг по истории Тулы

Ходулин Валерий Георгиевич, член Союза писателей России и СССР с 1972 года, почетный гражданин города-героя Тулы, заслуженный работник культуры

Куликов Владимир Васильевич, заслуженный архитектор РФ, действительный член академии архитектурного наследия, профессор ТулГУ

Золотов Игорь Алексеевич издатель, общественный деятель

Cтруков Константин Владимирович, краевед, педагог МБУДО „Детско-юношеский Центр“, член общественного совета при инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия

Демидов Сергей Иванович, зав. естественно-историческим отделом Тульского областного краеведческого музея, филиала ГУК Объединение „Историко-Краеведческий музей“

Кузнецов Сергей Васильевич, член правления ТТПП, автор и руководитель проекта „Музеи деда Филимона“

Шестаков Константин Александрович, журналист, краевед, блогер

Кириленко Наталия Николаевна, обозреватель городской газеты „Тула“, выпускающий редактор „Тульского краеведческого альманаха“

Гусев Сергей Иванович, краевед, журналист, автор книг по истории Тулы

Цепляев Сергей Евгеньевич, экскурсовод, специалист по истории Тулы

Кашенцева Лилия Владимировна, директор Тульского историко-архитектурного музея, краевед

Уруев Сергей Вениаминович, автор проекта „Тула деревянная“

Аршакян Мария Александровна, зав. редакционно-издательским отделом ФГБУК ГМПЗ „Ясная Поляна“

Сурин Евгений Викторович, зав. отделом ФГБУК ГМПЗ „Ясная Поляна“, директор Исполкома „Ассоциации музейных работников“

Майоров Михаил Владимирович, автор книг по истории Тулы, некрополист, декабристовед, экскурсовод

Майорова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, профессор, член комиссии по историческому наследию при Управе Тулы с 1988 года

Зацаринный Сергей Валерьевич, археолог, научный сотрудник краеведческого музея

Внукова Наталья Анатольевна, представитель Фонда сохранения культурного наследия „Белый Ирис“ в Тульской области

Куприков Валерий Васильевич, фотограф, галерист

Дзиговская Людмила Николаевна, ведущий палеограф ГАУ ГАТО

Макарова Ирина Феодосиевна, музыковед, литератор, преподаватель

Готесман Михаил Георгиевич, учредитель фестиваля „Автострада“

Готесман Георгий Ефимович, инженер, писатель

Белоусов Александр Васильевич, композитор, кандидат философских наук

Майорова Людмила Федоровна, краевед, биограф

Кузьмичева Ольга Николаевна, зав. литературным отделом Тульского драматического театра», — говорится в обращении.