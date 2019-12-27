Исторический центр Тулы отдали под многоэтажную застройку

В историческом центре Тулы в границах улиц Пушкинская, Свободы Гоголевская и Фридриха Энгельса хотят построить комплекс из четырёх многоэтажных домов.



Проект новой планировки квартала утвердила администрация Тулы во главе с Дмитрием Миляевым на основании изменений, предложенных компанией «Альянс-проект», сообщают СМИ. Теперь здесь разместят высотки и среднеэтажные дома.

В пять этапов планируется строить комплекс, состоящий из 14-этажного жилого дома, двух 9-тажных домов и 6-этажного дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками.

Напомним, накануне представители творческого сообщества Тулы написали открытое письмо губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в котором призвали не допустить продажи объекта культурного наследия «Дом губернатора» на улице Свободы, рядом с которым строится элитная многоэтажка. Туляки считают, что историческое здание отойдёт инвестору за копейки, а его реставрацией и сохранением должно заниматься государство.

«Альянс-проект» входит в состав ГСК «Стройальянс» Руслана Борчхадзе. Несколько лет назад другая связанная с Борчхадхе фирма «Энергоальянс» уже пыталась приватизировать Дом губернатора, но тогда объект сняли с торгов.

Ещё бывший глава Тульской области Владимир Груздев любил публично рассказывать о том, что в Туле в период его работы была запрещена точечная застройка. Однако она продолжает процветать — как при нём, так и после него.

«Процесс, конечно, уже остановлен. Причём, остановлен уже достаточно давно. Более года назад принято решение не возводить „точечные“ строения на территории города, по крайней мере, в центральной части Тулы таких строений не возводится. Никаких новых разрешений на строительство для этих целей на территории Тулы больше не представляется», — говорил в 2013 году Юрий Панфилов, на тот момент — министр имущественных и земельных отношений региона, сейчас — министр экологии.