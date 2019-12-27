В тульской Дубне общественные слушания по реконструкции мусорного полигона назначили на 31 декабря

В посёлке Дубна Тульской области общественные слушания по вопросу реконструкции полигона твёрдых бытовых отходов назначили на канун Нового года.



Так, мероприятие утвердили на 14:30 мск 31 декабря, оно должно пройти в зале заседаний администрации Дубенского района (Дубна, ул. Первомайская, 33). Почему-то чиновникам понадобилось назначить слушания именно на предпраздничный день.

Сообщается, что цель вынесенного на обсуждение проекта — «снижение нагрузки на окружающую среду и повышение экологической безопасности населения Дубенского района путём выполнения работ по реконструкции полигона». Сейчас его площадь составляет 15 га.

Недавно «Ведомости» сообщали, что полигон в Дубне может стать одним из пунктов приёма мусора из Москвы. По утверждению издания, отходы, которые не утилизируют на заводах в Подмосковье, а также остатки от сжигания мусора повезут на складирование в Тульскую область.

Как ранее выяснили активисты, на полигон в Дубне с 2019 года активно завозят мусор из Москвы и Подмосковья. Жители уверены, что он работает с нарушениями, в Дубне это подтверждала прокуратура.

В конце 2018 года председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал соглашение с Московской области о сотрудничестве «в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов». Именно оно, считают тульские общественники, легализовало ввоз в регион мусора из Подмосковья.