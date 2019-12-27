Белёвская районка устыдилась ёлки на фоне обшарпанного здания

В Белёве Тульской области новогоднюю ёлку установили рядом со зданием, которое давно нуждается в ремонте.



Интересно, что фотографию разместила на своём сайте местная газета «Белёвская правда», снабдив заголовком «Сквер Пушкина украсили новогодней ёлкой».

«Больше года назад в нашем городе торжественно открыли новую зону отдыха — сквер возле памятника Пушкину. Здесь появились цветочные клумбы, удобные скамейки, дорожки и скульптурная композиция по мотивам сказок великого русского поэта. Эта зона стала излюбленным местом отдыха белёвцев. А в преддверии новогодних праздников территорию сквера украсили искусственной новогодней ёлкой. Теперь, несмотря на отсутствие снега, ощущение приближающегося Нового года стало ещё сильнее», — сообщается в статье.

После того, как на обшарпанный фасад соседнего здания обратили внимание в соцсетях, районка удалила «стыдное» фото, оставив только благопристойное.

Напомним, на днях жители новомосковского посёлка Шамотный возмутились новогодней ёлкой, которую кое-как обвешали ошмётками бумажных гирлянд и снежинками. Кроме того, безобразнее ёлки выглядит площадь, на которой её установили: отсутствие асфальта, разрушающиеся здания, грязь и в целом атмосфера всеобщей разрухи.

Напомним, в прошлом году на новогодних праздниках отличился Алексин, где в микрорайоне Сельхозтехника новогоднюю ёлку соорудили из столба и баскетбольного кольца, просто накинув на него гирлянду. После возмущения жителей микрорайона «баскетбольную ёлку» разобрали назвав это «недоразумением», а взамен установили классическую.

Ещё одна ёлочка, уже в тульском микрорайоне Мясново, в 2018 году попала в список самых уродливых в России. В 1990-е годы столб на улице Маршала Жукова хотели срезать на металлолом, но он уцелел и стоит уже 30 лет. Каждую зиму вокруг проржавевшего столба в специальные конструкции вставляют ветки, чтобы таким образом создавать новогоднее настроение у жителей близлежащих домов.