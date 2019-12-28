Тула и Плавск ударно потрудятся, на очереди Донской

27 декабря в Туле открылся «флагманский» центр занятости населения в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».



Основная задача нацпроекта – обеспечить рост производительности труда в России минимум на 5% в год.

В здании прошёл масштабный ремонт, переоснащение рабочих мест, проведено переобучение сотрудников, в том числе по стандартам бережливого производства.

Тульская область вошла в число первых пилотных регионов, где на этап модернизации вышли два центра занятости (в Туле и Плавске). В 2020 году модернизируют центр занятости в Донском.

Всего в проекте принимают участие 16 регионов. На модернизацию центров занятости было выделено около 40 млн рублей.