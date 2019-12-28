Тулу подружили с Мэйшанем

27 декабря Тулу с рабочим визитом посетила делегация Народного правительства провинции Сычуань Китайской Народной Республики.



С гостями встретилась замминистра экономического развития Надежда Комарова. Как напомнила она, по итогам октябрьского визита в КНР губернатора Алексея Дюмина были подписаны экспортные контракты на сумме свыше 1 млрд рублей.

В ходе ответного визита мэр города Мэйшань Ло Цзямин презентовал инвестиционный потенциал своей провинции и поддержал планы по взаимодействию в сфере образования.

Он отметил, что Тульская область – родина всемирно известного писателя Льва Толстого, а город Мэйшань – родина великого писателя Су Дунпо. Оба региона отличаются богатыми историческими и культурными традициями, активно развиваются и имеют большие перспективы развития.