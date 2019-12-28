Дюмин: В новогодние праздники жители не должны испытывать неудобств

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл совещание по готовности служб к работе в новогодние праздники.



Он отметил, что в регионе запланировано множество массовых мероприятий, и вопросам безопасности необходимо уделить первостепенное внимание.

«Задача – не допустить каких-либо чрезвычайных ситуаций. Важно, чтобы все региональные и муниципальные службы — транспорт, обслуживание дорог, вывоз мусора, коммунальные системы, учреждения здравоохранения — работали чётко и слаженно, а жители не испытывали неудобств», — подчеркнул он.

Основная нагрузка по приёму сигналов от жителей во время новогодних каникул ляжет на Единые дежурно-диспетчерские службы. Все 26 ЕДДС в период новогодних праздников будут функционировать в круглосуточном режиме.