Туляки смогут обучиться цифровой экономике в четырёх вузах

Четыре тульских вуза подготовили образовательные программы по цифровой экономике.



Напомним, Тульская область стала одним из пяти пилотных регионов, жители которых смогут бесплатно пройти обучение по 22 направлениям, востребованным в цифровой экономике.

Это цифровой маркетинг и медиа, программирование и создание ИТ-продуктов, разработка мобильных приложений, цифровой дизайн, искусственный интеллект и другие.

В проекте участвуют ТГПУ имени Л. Н. Толстого, тульский филиал Финансового университета при правительстве РФ, Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, Новомосковский филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.