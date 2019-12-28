На Новый год для туляков заготовили 11,5 тысяч больничных коек

С 1 января по 8 января во всех поликлиниках Тульской области с 9:00 до 15:00 мск будут вести приём дежурные врачи.



Об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

6 января будет дополнительно организован приём узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.

Также 3 января будут принимать врачи в 12 учреждениях, оказывающих специализированную помощь. Лечебные учреждения готовы к оказанию медицинской помощи пациентам в условиях круглосуточного стационара.

Заготовлен запас лекарственных препаратов и более 11,5 тысяч коек в учреждениях (дополнительный резерв — 10% для приёма пострадавших в случае возникновения чрезвычайной ситуации). Центр медицины катастроф переведён на усиленный режим работы, работа санавиации будет организована исходя из погодных условий.