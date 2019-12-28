Шерин ждёт реакции на каждый коррупционный сигнал

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин призвал силовиков действовать с коррупционерами жёстко и решительно.



Об этом он заявил 26 декабря на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.

«Каждый сигнал о коррупционных проявлениях, фактах злоупотреблений должен получать адекватную реакцию и оценку как со стороны самих органов власти, так и со стороны правоохранительных органов. В этих вопросах надо действовать максимально решительно и принципиально», — сказал Шерин.

Он добавил, что бороться нужно не только с теми, кто берёт взятки, но и с теми, кто их даёт.

«Мы должны добиться того, чтобы подкуп был невыгоден, и каждый чувствовал свою личную ответственность за содеянное. Решить эту задачу можно только совместными усилиями всех заинтересованных сторон», — заметил Шерин.