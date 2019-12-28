Трёх чиновников из Заокского района оштрафовали за свалки

Прокуратура внесла представления главам администраций Заокского района, муниципалитетов Страховское и Малаховское за несанкционированные свалки.



В нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» вблизи шести населённых пунктов района незаконно складировались твёрдые бытовые отходы, строительный мусор и автомобильные шины.

В адрес глав администраций муниципалитетов внесены представления, по результатам рассмотрения которых несанкционированные свалки ликвидированы.

По постановлениям прокурора главы указанных администраций привлечены к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и им назначено наказание в виде штрафов.