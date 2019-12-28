Рыбкина обещает для тульского Дома губернатора сказочного инвестора

28 декабря в атриуме Тульского кремля состоялась встреча общественности с министром культуры Тульской области Татьяной Рыбкиной по ситуации с Домом губернатора на улице Свободы, 52.



Напомним, ранее представители творческого сообщества написали открытое письмо губернатору Алексею Дюмину, в котором призвали не продавать объект культурного наследия в частные руки.

В нём говорится, что в Тулы сложилась неблагоприятная ситуация с объектами культурного наследия. На глазах туляков и гостей города разрушаются архитектурные достопримечательности.

Особую озабоченность вызывает здание бывшего Дома губернатора на улице Свободы, 52. Здание является объектом культурного наследия, однако ремонт и реставрация Дома губернатора ни разу не производились. Сейчас здание хотят продать в частные руки, общественники пытаются этого не допустить и добиваются его реставрации.

Открытое письмо подписали, краеведы, сотрудники музеев, работники архива, журналисты, художники, литераторы, композиторы и общественные деятели.

Однако на сегодняшней встрече стало ясно, что позиция властей остаётся неизменной — здание будет продано, несмотря на явно неудачный пример с Домом Конопацких на улице Каминского, 51. Этот исторический объект продали 3,5 года назад частному инвестору и фактически брошен на произвол судьбы.

Начальник инспекции Тульской области по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий сообщил на встрече что в здании вот-вот начнётся ремонт.

«На следующую встречу с общественностью (29 февраля) будет приглашён нынешний владелец здания Максим Вячеславович Ермолов. Все будут очень ждать его появления. А пока всё, что оставалось собравшимся, это наблюдать красивую картинку на экране. На ней был изображён эскиз Дома губернатора после ремонта. Эта картинка кажется такой же сказочной, как рассказы о поиске невероятно богатого инвестора, которого нам обещает Т. В. Рыбкина», — рассказали краеведы в сообществе «Тула ушедшего века».

Сейчас в историческом центре Тулы в границах улиц Пушкинская, Свободы Гоголевская и Фридриха Энгельса хотят строить комплекс из четырёх многоэтажных домов, несмотря на то, что чиновники уже несколько лет твердят, что точечная застройка в Туле запрещена.