Куда звонить тулякам в случае ЧП в новогодние праздники

В выходные и праздничные дни туляки могут обратиться в службы, отвечающие за жизнеобеспечение города.



О возникновении аварийных ситуаций можно сообщить по телефонам диспетчерских служб:

— «Тулатеплосеть»: 42-53-21, 42-53-23;

— «Тулагорводоканал»: 42-53-34, 42-53-26;

— «Тульские городские электрические сети»: 74-93-50

— ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки): 33-66-12

— «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора: 23-04-04

— «Тулагоргаз»: 04, 104, 004.

— «Спецавтохозяйство»: 36-24-70 (круглосуточно).

Кроме того, по всем возникающим вопросам туляки могут обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.