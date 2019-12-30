Не нарушают ли в Иваньково закон при утилизации опасных отходов?

Житель Ясногорского района просит прокуратуру проверить соблюдение природооохранного законодательства на территории МО Иваньковское.



Как озвучила на совещании в администрации района председатель комитета жизнеобеспечения Марина Булдина, на 2019 год в Ясногорске обустроено 17 контейнерных площадок, в МО Ревякинское — 13, в МО Иваньковское — 10.

Статьёй 4.1 федерального закона «Об отходах производства и потребления» установлено, что отходы 1-го класса опасности относятся к чрезвычайно опасным отходам.

«Как организована работа по сбору и вывозу отходов 1 и 2 классов опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы) на территории сельского поселения Иваньково, Ясногорского района, Тульской области?

Согласно Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02 декабря 2002 года №786, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак относятся к 1 классу опасности.

Есть ли нарушение п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“?

Есть ли нарушение ч. 9 ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ „Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“?

Есть ли нарушение п. 8 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 №681?

Есть ли нарушение ст. 5 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование отнесено к полномочиям Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения?

Есть ли нарушение ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“ отходы производства и потребления вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом?

Ст. 51 Федерального закона „Об охране окружающей среды“, ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“ установлено, что отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды, здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно п. 7.8 Межгосударственного стандарта ГОСТ 30772-2001 „Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения“, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.12.2001 №607-ст, если собственник отходов не установлен, им являются органы местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся.

Есть ли места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Иваньково Ясногорского района Тульской области?

Есть ли договор и заключен ли этот договор по сбору ртутьсодержащих ламп администрацией сельского поселения Иваньково, Ясногорского района, Тульской области со специализированной организацией?» — говорится в обращении.