Дюмин за два месяца не провёл ни одной районной встречи

Эксперты составили рейтинг губернаторов по количеству рабочих поездок в своих регионах.



На основе данных, полученных из СМИ и соцсетей, были проанализированы рабочие поездки глав всех субъектов РФ по своим регионам в период с 1 января по 15 декабря 2019 года.

В зачёт шли только те визиты, которые губернаторы совершали за границами своих региональных центров, исключение составили руководители городов федерального значения.

Лидерами оказались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (175 поездок), мэр Москвы Сергей Собянин (138) и глава Ставропольского края Владимиров (102). Аутсайдерами стали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов (14), глава Чукотского автономного округа Роман Копин (9) и руководитель Республики Тыва Шолбан Кара-Оол (4).

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин за год совершил 27 районных поездок и по этому показателю делит 53-57-е места с коллегами из Чувашии, Калмыкии, Орловской и Саратовской областей.

В среднем глава субъекта ежемесячно совершает примерно три рабочих выезда. Общий пик активности губернаторов приходится на июль—август — ключевые месяцы избирательной кампании. При этом эксперты отметили, что у тульского губернатора Алексея Дюмина и главы Республики Тыва Шолбана Кара-Оола за два последних месяца 2019 года не было ни одной районной поездки.