Куда готовы переехать россияне ради работы

Роструд назвал регионы России, куда граждане готовы переехать ради работы.



Он был составлен по результатам мониторинга резюме соискателей. По данным исследования, каждый шестой ищущий работу россиянин готов к переезду в другой регион.

Наиболее высоким спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Также соискатели готовы поехать в Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую и Тюменскую области, Красноярский край и Новосибирскую область.

Каждый второй россиянин, ищущий работу в нефтегазовом секторе, готов к переезду. Значительно меньше доля готовых к переезду среди инженеров и архитекторов — 27%. Уехать в другой регион ради работы готов каждый третий ветеринар, 35% геодезистов и 40% врачей.