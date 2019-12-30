В 2020 году отменят роуминг между Россией и Белоруссией

С 1 сентября 2020 года будет отменён роуминг между Белоруссией и Россией, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».



Ранее российская сторона объявляла, что плату за звонки в роуминге в Союзном государстве отменят после утверждения пакетного соглашения двух государств.

На всей территории Евросоюза мобильный роуминг для граждан стран сообщества отменили с 15 июня 2017 года. Мобильные расценки всех сотовых операторов стран Евросоюза тогда стали едиными для обслуживания абонентов.